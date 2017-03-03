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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد:"ترمب" رئيس متعدد القبعات

3/3/2017

على الرغم من أن زوجته ميلانيا معروفة في عالم الأزياء جذب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأنظار للقبعة التي يضعها على رأسه.

فقد تخلى ترمب عن قبعة البيسبول الحمراء التي كان يضعها على رأسه خلال الحملة الانتخابية والمكتوب عليها شعار حملته "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" مفضلا عليها أخرى بسيطة مكتوب عليها "يو.إس.إيه" وهي باللون نفسه، وذلك أثناء زيارته لحاملة الطائرات الجديدة جيرالد فورد في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

وعادة ما يضع ترمب قبعات بيسبول على رأسه أثناء ظهوره في مناسبات بأماكن مفتوحة.

وخلال زيارته لحاملة الطائرات أهداه طاقمها سترة وقبعة عليها صورة للسفينة كالتي يضعها أفراد الطاقم. ووضعت على قبعة الرئيس أيضا شارة ترمز لرتبة عسكرية. وعبر ترمب عن سعادته بالهدية.

واستغل الرئيس الأمريكي الزيارة للترويج لاقتراح إدارته الخاص بزيادة الإنفاق الدفاعي.

المصدر : رويترز
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