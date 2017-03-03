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سياسة

روسيا: قواتنا الخاصة استعادت تدمر

مدينة تدمر السورية
مدينة تدمر السورية
3/3/2017

قالت وزارة الدفاع الروسية (الجمعة) إن المستشارين العسكريين الروس هم الذين خططوا لاستعادة مدينة تدمر لسيطرة النظام السوري.

وقالت الوزارة: "مستشارونا أشرفوا على ذلك بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية دورا حاسما".

وقال جيش النظام السوري (الخميس) إنه استعاد السيطرة على المدينة التاريخية من قبضة مقاتلي "تنظيم الدولة الإسلامية" للمرة الثانية في غضون عام بمساعدة من القوات المتحالفة معه.

وذكر اللفتنانت جنرال سيرغي رودسكوي، وهو مسؤول رفيع بوزارة الدفاع الروسية في إفادة صحفية بموسكو، أن أكثر من 1000 من مقاتلي تنظيم الدولة سقطوا بين قتيل وجريج في عملية تدمر.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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