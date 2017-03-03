ذهبت لتزور شقيقها المعتقل فاعتقلتها الشرطة

انتقدت منظمة "عدالة لحقوق الإنسان" في مصر اعتقال مواطنة أثناء زيارتها لشقيقها بسجن برج العرب شمال البلاد.

وقالت المنظمة إن سلطات سجن برج العرب اعتقلت أسماء أبو ضيف (24 عاما) بشكل تعسفي أثناء زيارتها لشقيقها يوم الأربعاء 1 مارس/آذار.

وقالت المنظمة في بيان إن السلطات وجهت لها تهمة إهانة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتلقي أموال من الخارج، وقد تم حبسها 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق.

ولفت ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن أسماء، وهي زوجة ولديها طفل في الثالثة من عمره، قد فقدت والدتها في حادث أثناء زيارة سابقة إلى شقيقها في معتقل سجن العرب، ما جعل اعتقالها فاجعة جديدة على أسرتها.