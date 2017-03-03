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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يرد على زعيم الديمقراطيين بصورة له مع بوتين

3/3/2017

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صورة لزعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور تشاك تشومر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب ترمب على حسابه في موقع تويتر تعليقا على لصورة "يجب أن نبدأ تحقيقا فوريا بشأن السناتور تشومر وعلاقاته مع روسيا وبوتين. إنه منافق!".

واتهم ترمب الديمقراطيين بشن حملة لتشويه وزير العدل جيف سيشنز على خلفية المزاعم بإجرائه اتصالات بالسفير الروسي في واشنطن خلال الحملة انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال ترمب إنه كان على سيشنز، الذي وصفه بأنه رجل صادق، أن يكون أكثر دقة بشأن ما قاله عن اتصالاته مع مسؤولين روس.

ونفى سيشنز أن يكون ارتكب أي مخالفة قانونية أو أدلى بإفادة كاذبة خلال جلسة تثبيته في مجلس الشيوخ في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال إنه لن يتدخل في أي يجري أو سيجري مستقبلا بشأن الحملة الانتخابية، مشيرا إلى أن دوره كسيناتور يحتم عليه التقاء دبلوماسيين وأنه تحدث في "مسائل عادية" مع السفير الروسي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز + مواقع فرنسية
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