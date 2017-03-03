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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب يؤكد ثقته "التامة" في وزير العدل

ترمب خلال زيارته حاملة الطائرات
ترمب خلال زيارته حاملة الطائرات
2/3/2017

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس ثقته "التامة" في وزير العدل جيف سيشنز المتهم بالكذب بشأن اتصالات مع السفير الروسي في واشنطن

 

وسأل صحافيون ترمب خلال زيارته حاملة الطائرات جيرالد فورد المتمركزة في نيوبورت بولاية فرجينيا "هل لديك ثقة في وزير العدل"؟ فأجاب "مطلق الثقة" مؤكدا أنه "ليس على علم" باتصالات بين الوزير والدبلوماسي الروسي.

أضاف ترمب أنه "لا يعتقد" أن سيشنز عليه النأي بنفسه من التحقيقات الجارية في الاتهامات بتدخل روسيا مؤكدا أن وزيره رد على أسئلة الشيوخ أثناء جلسة تثبيته بصدق "على الأرجح".

وأكد سيشنز أثناء شهادته تحت القسم خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في كانون الثاني/يناير أنه لم يجر "أي اتصال مع الروس" حول الحملة الانتخابية.

وقد أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء أنه التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي بينما كان عضوا في مجلس الشيوخ ومستشارا أعلى للسياسة الخارجية لحملة ترمب.

من جانبه أعلن سيشنز الخميس رفع يده عن أي تحقيق بشأن حملة الانتخابات الرئاسية لدونالد ترمب في 2016، وذلك بعيد اتهامه بأنه كذب تحت القسم بشأن اتصالات اجراها بسفير روسيا لدى واشنطن.

وقال سيشنز للصحافيين "لقد قررت الآن رفع يدي عن أي تحقيق يجري أو سيجري في المستقبل بشأن الحملات الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة"، مشددا على أنه لم يناقش مع أي مسؤول روسي قضية تتعلق بالانتخابات الرئاسية المتهمة روسيا بأنها تدخلت فيها لمصلحة ترمب.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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