تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

تأجلت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين في مصر لمدة أسبوعين لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للنقابة.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد من سجلوا بالجمعية العمومية اليوم أقل من 4300 صحفي (50% +1) وهو الحد الأدنى القانوني.

وقال خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن كشوف التسجيل أغلقت قبل اكتمال النصاب القانوني بواقع 1173 عضوا من الجمعية العمومية.

وأضاف أن التسجيل في هذه الانتخابات ارتفع عن العام 2015 والذي شهد تسجيل 715 عضوا بالعمومية، متوقعا أن يتم التسجيل يوم 17 من مارس/آذار واكتمال النصاب القانوني في الساعات المبكرة منه.

وتجرى انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.

ويتنافس على منصب نقيب الصحفيين 7 مرشحين، أبرزهم النقيب المنتهية ولايته يحيى قلاش، والصحفي بمؤسسة الأهرام عبد المحسن سلامة، إلى جانب 70 مرشحا لستة مقاعد بمجلس النقابة.