الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في اضطهاد الروهينغيا

دعت يانغي لي، المقررة الأممية لحقوق الإنسان في ميانمار، إلى تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى بشأن الانتهاكات في هذا البلد.

وجاءت دعوة لي بعد حملة عسكرية استهدفت أقلية الروهينغيا المسلمة التي تعرضت لأعمال قتل واغتصاب على نطاق واسع، وفق تقارير وشهادات مختلفة.

وقالت يانغي في تقرير قدمته الخميس إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يعقد حاليا اجتماعاته السنوية في جنيف، إن اللجنة يجب أن تتولى التحقيق في التمييز الممنهج على كل الصعد، والاضطهاد الطويل الأمد ضد الروهينغا وأقليات أخرى في ولاية أراكان (راخين) غربي ميانمار.

وأضافت أن التحقيق يجب أن يركز على أعمال العنف التي وقعت خلال عامي 2012 و2014، والحملة التي شنها جيش ميانمار منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مسلمي الروهينغيا في القسم الشمالي من ولاية أراكان.

وأكدت المسؤولة الأممية أن العنف الذي استهدف الروهينغا وأقليات أخرى ربما يرقى إلى جرائم حرب و"قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق أكد تقرير أممي أن قوات الأمن في ميانمار نفذت أعمال قتل وتعذيب واغتصاب خلال الحملة التي شنها الجيش قبل أشهر وتواصلت حتى مطلع العام الحالي بذريعة الرد على هجمات استهدفت مراكز أمنية حدودية في أراكان.

والشهر الماضي أكدت مصادر أممية أن الحملة العسكرية الأخيرة في هذه الولاية أسفرت عن مقتل ألف شخص من الروهينغيا.

وأدلى سكان فروا إلى بنغلاديش المجاورة بشهادات عن فظاعات ارتكبها الجنود خلال الحملة، شملت بالخصوص القتل والاغتصاب.

ومثلما فعلت من قبل واجهت سلطات ميانمار الاتهامات الصادرة عن الأمم المتحدة وجهات أخرى بالإنكار أو بالتقليل من أهمية الانتهاكات ضد الروهينغيا، ووصفت تلك التقارير بأنها "منحازة وغير منصفة".

من جهته قال رئيس مجلس الروهينغيا في أوربا هلا كياو، إن ما يحدث بحق مسلمي الروهينغيا في ولاية أراكان في ميانمار هو إبادة جماعية بطيئة.

وأضاف كياو: "بدلا من قتل الروهينغيا مرة واحدة بشكل جماعي يقتلونهم ببطء".

وأكد أن مسلمي أراكان يتعرضون إلى "ظلم الدولة" بسبب اختلافهم العرقي والديني، مضيفا "إنهم يُقتلون، ويتعرضون للاغتصاب، وتُحرق منازلهم فقط لكونهم مسلمين".

وأوضح كياو أن المسلمين في ميانمار يتكونون من مسلمي الروهينغيا الذي يمثلون حوالي 3% من السكان، ويصل عددهم إلى 1.3 مليون شخص تقريبا، ومسلمي بورما الذين يشكلون حوالي 1% من سكان ميانمار.

وأضاف أن مسلمي بورما يتمتعون بحق المواطنة في ميانمار، إلا أنهم يتعرضون للقمع والتمييز، بينما لا يتمتع مسلمو أراكان بحقوق المواطنة ويعتبرون "بدون جنسية"، ويعانون من وضع أسوأ بكثير.

وضرب كياو مثلا على الاختلاف بين منسوبي الجماعتين بالقول إن مسلمي بورما يستطيعون العمل والتنقل والتعليم والذهاب إلى المساجد، نتيجة كونهم مواطنين في ميانمار، في حين لا يتمكن مسلمو أراكان من فعل أي من هذه الأمور، حتى أنهم يحتاجون إلى إذن للانتقال من قرية إلى أخرى.

ويقول كياو إن العام 1978 يعتبر بداية الإبادة الجماعية، حيث تم إغلاق جميع المساجد والأماكن الدينية، ولم يعد بالإمكان حتى إجراء عقود الزواج.