أنقرة تنتقد برلين لإلغائها حدثًا تركيًا.. وألمانيا تبرر بوجود قنبلة

قال رئيس بلدية جاجناو للتلفزيون الألماني إن سلطات البلدة أخلت مبنى البلدية الجمعة في أعقاب تلقي إنذار بوجود قنبلة.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد يوم من إلغاء حدث كان من المقرر أن يتكلم فيه وزير العدل التركي.

وسألت قناة (إن-تي.في) رئيس البلدية مايكل فايفر إن كان الإنذار مرتبطا بإلغاء الحدث فأجاب "نفترض هذا في الوقت الحالي، لكننا لا نعرف على وجه اليقين. نفترض أن هناك صلة مباشرة".

وتفتش الشرطة مبنى البلدية حاليا.

وقال فايفر "لا نعرف مدى جدية هذا الإنذار".

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن إلغاء فعالية كان سيحضرها وزير العدل التركي في ألمانيا يأتي في إطار "الممارسات الممنهجة للدولة العميقة".

وأضاف أوغلو مخاطباً ألمانيا: "أنتم مضطرون لتعلم كيفية التصرف معنا، بهذه الطريقة لا تسير الأمور، نحن أيضاً سنرد بالمثل دون تردد.

وأوضح أوغلو "ينبغي عليكم أن تنظروا إلينا كشركاء متساوين، تركيا ليست دولة تحت إمرتكم، لستم من الدرجة الأولى وتركيا ليست من الدرجة الثانية".

بدوره قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ إنه لا يوجد درس في الديمقراطية يمكن أن تتلقاه تركيا من ألمانيا، وأضاف: "نرى أن الأمراض القديمة عادت اليها".

وتابع، قرار إلغاء الفعالية التي كان من المقرر مشاركته فيها بألمانيا، أكبر من أن تتخذه بلدية، واصفاً القرار بـ "الفضيحة"، وأنه يتنافى مع اللباقة الدبلوماسية.

واتهم بوزداغ ألمانيا بأنها أصبحت ملاذا لكل الإرهابيين الذي يستهدفون تركيا "كإرهابيي منظمات غولن وبي كا كا والتنظيمات اليسارية، ومرتكبي الجرائم في المحاولة الانقلابية الفاشلة حين أصبحت ألمانيا قبلتهم".

وكانت تركيا قد استدعت السفير الألماني لديها احتجاجا على إلغاء الفعالية، التي كانت تستهدف تأييد التعديل الدستوري في تركيا، في حين أكد وزير الخارجية الألماني أن العلاقات بين البلدين يشوبها نوع من التوتر.

وأوضحت قناة "سي أن أن ترك" أن الخطوة التركية جاءت بعد أن ألغت إحدى المدن الألمانية تجمعا يؤيد التعديل الدستوري في تركيا.

وقد عدل وزير العدل التركي عن زيارته المقررة إلى ألمانيا بعد إلغاء الفعالية، وأكد الوزير خلال زيارة رسمية إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن اجتماعه المقرر مع نظيره الألماني لن يتم، وأنه سيعود إلى تركيا.

ودان بوزداغ قرار السلطات الألمانية الذي جاء بحجة أن القاعة لا تتسع لعدد الحضور المتوقع، وقال "من غير المقبول ألا تتحمل السلطات الألمانية التي تحدثنا باستمرار عن حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون وحرية التعبير. اجتماعا نظمته الجالية التركية".

وكانت سلطات مدينة غاغنو قد سحبت موافقة سابقة لـ "الاتحاد الأوربي التركي الديمقراطي" من أجل إقامة التجمع المؤيد للتعديل الدستوري الذي يقضي بتحويل نظام الحكم بتركيا من برلماني إلى رئاسي، وكان الوزير سيتحدث فيه.

وفي هذا السياق أيضا، أعلنت سلطات مدينة كولونيا تراجعها عن السماح للاتحاد باستخدام قاعة كان من المتوقع أن يلقي فيها وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة أمام الحشود.

وتشهد العلاقات التركية الألمانية توترا بعد سلسلة من الخلافات منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في أنقرة، وكان آخر معالمه الاستياء الألماني من اعتقال السلطات التركية صحفيا ألمانيًّا من أصل تركي، وما تسبب في استدعاء السلطات الألمانية السفير التركي احتجاجا على الاعتقال.

من جهته قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل الخميس إن معاملة تركيا للصحفي دنيز يوجل ألحق ضررا فادحا بالعلاقات بين البلدين مع إلغاء السلطات الألمانية محادثات مع مسؤولين أتراك بارزين.

وأضاف جابرييل -الذي كان يتحدث أثناء زيارة العاصمة الأوكرانية كييف-أن وزارة الخارجية تحدثت مرة أخرى اليوم مع السفير التركي في ألمانيا وأكدت على الحاجة للحوار.