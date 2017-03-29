نيكاراغوا تستعيد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

قالت نيكاراغوا إنها قررت استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد تعليقها بسبب هجوم إسرائيل على أسطول دولي حاول كسر الحصار على قطاع غزة عام 2010.

وقالت وزارة خارجية نيكاراغوا في بيان الثلاثاء: "تولي الحكومتان أهمية كبيرة لاستئناف العلاقات بهدف تعزيز النشاط المشترك لرفاهية الشعبين والإسهام في الكفاح من أجل السلام في العالم".

كان رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا قد علق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2010 احتجاجا على قيام قوات إسرائيلية بمهاجمة أسطول دولي حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي عام 2012 حث أورتيغا إسرائيل على تدمير أسلحتها النووية خلال استضافته للرئيس الإيراني حينئذ محمود أحمدي نجاد في العاصمة ماناغوا.