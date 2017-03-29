شاهد: لحظة استشهاد فتاة بالقدس برصاص الاحتلال

استشهدت فتاة فلسطينية برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود بالقدس المحتلة.

وأعلنت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال أن الفتاة الفلسطينية استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها بنيران الجنود قرب باب العامود.

وزعمت وجود شبهة حول الفتاة بأنها حاولت تنفيذ عملية طعن ضد عناصر الجيش.

من ناحية أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جنود الاحتلال منعوا طواقمه من الوصول للفتاة لإسعافها الأمر الذي أدى لتدهور إصابتها، لافتاً إلى أن طواقمه تمكنت من علاج سيدة ثانية تعرضت للضرب من قبل جنود الاحتلال، وأصيبت على إثرها بجروح طفيفة.