شاهد: الشرطة الأمريكية تطلق النار على امرأة قرب الكونغرس

فتحت شرطة الكونغرس الأمريكي النار بعد أن صدمت امرأة بمركبتها سيارة للشرطة قرب مبنى الكونجرس وكادت أن تدهس أفراد شرطة الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الحادث لا علاقة له بالإرهاب فيما يبدو.

وأضافت المتحدثة باسم شرطة الكونغرس إيفا ماليكي للصحفيين أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات وأن قائدة السيارة اعتقلت.

وتابعت "على الرغم من أن (التحقيقات) لا تزال أولية فإن طبيعة الحادث جنائية فيما يبدو ولا صلة لها بالإرهاب."

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) أرسل ضباطا إلى الموقع.

وكانت شرطة العاصمة الأمريكية ذكرت في وقت سابق أن المشتبه به رجل.