شاهد| الرئيس اليمني: إيران دولة راعية للإرهاب

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصورهادي الأربعاء إن إيران هي الدولة الراعية للإرهاب بشقيه المتمثلين بالقاعدة وتنظيم الدولة من جهة، والحوثيين وحزب الله، ومن على شاكلتهم من جهة أخرى.

وأضاف هادي، في كلمة ألقاها أمام القمة العربية الـ 28 التي انعقدت في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت بالأردن، أن "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قادتها السعودية أتت كمخرج سلمي وعادل لانتقال السلطة، ولمصالحة وطنية جديدة ولمضي مسيرة الحوار الوطني، ووضعت مشاكل اليمن طيلة الستين عاماً الماضية على طاولة الحوار، وأنتجت كافة الحلول لمختلف القضايا، حتى توافق اليمنيون من جديد على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة دستور اليمن الاتحادي الجديد".

وتابع "تعلمون ويعلم الجميع كيف انقلب المسكونون بوهم القوة واحتكار السلطة على الدولة وعلى السياسة وعلى الإجماع الوطني، وعرضوا البلاد كلها للمخاطر وأدخلوها في أتون حرب داخلية طاحنة ونهبوا أموالها ودمروا اقتصادها، بإيعاز من إيران التي دأبت على تغذية تلك المليشيات (مليشياالحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح) العابثة لصالح مشروعها التوسعي المدمر للهوية العربية".

وقال: قد بذلنا ما بذلناه" ولم نطلب من الانقلابيين شيئا كبيرا سوى أن يسلموا أسلحتهم، وينسحبوا من المدن والمؤسسات، وأن يتحولوا لحزب سياسي يمارس حقه مثل غيره وفقا للقانون والدستور ".

وأفاد بأن السلام مع "جماعات متطرفة وإرهابية وعصابات فوضوية لم يكن ولن يكون أمرا يسيراً، بل خداعا للحاضر ومخاطرة بحق المستقبل، خصوصاً وقد وجدت نفسها محاطة بالسلطة والسلاح والنفوذ والمال والشركات الخاصة والعمالة لإيران".

ووجه الرئيس هادي كلمة شكر إلى قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية،على موقفها تجاه شعب اليمن وحكومته، لافتاً إلى "أنها هبت لتحطم أحلام الإيرانيين واستراتيجياتهم ولتقوض عليهم خططهم الخبيثة".

وتخوض القوات الحكومية اليمنية بدعم قوات التحالف العربي، معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، منذ أكثر من عامين.