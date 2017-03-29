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سياسة|بريطانيا

بالصور: التوقيع على خطاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحظة توقيعها على خطاب الخروج من الاتحاد الأوربي
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لحظة توقيعها على خطاب الخروج من الاتحاد الأوربي
29/3/2017

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك تخطر الاتحاد الأوربي رسميا بنية بريطانيا الخروج من الاتحاد.

وأظهرت صور لحظة توقيع ماي، الثلاثاء، على الخطاب.

 

ومن المقرر أن يسلم تيم بارو الممثل الدائم لبريطانيا لدى الاتحاد الأوربي الرسالة باليد إلى توسك في بروكسل اليوم الأربعاء. ومن المقرر أن تبلغ ماي أيضا البرلمان بشأن الرسالة.

وصوت البريطانيون في استفتاء أجري في يونيو/حزيران 2016 لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي. وبالتوقيع على هذا الخطاب تبدأ بريطانيا رسميا عملية الخروج من الاتحاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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