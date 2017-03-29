السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: الأسد عقبة كبيرة في طريق حل الصراع

قالت نيكي هالي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الأربعاء إن الرئيس السوري بشار الأسد "عقبة كبيرة في محاولة المضي قدما" لوضع نهاية للصراع المستمر منذ ست سنوات بسوريا.

وأضافت أمام مجلس العلاقات الخارجية "لن أعود للحديث عما إذا كان يجب على الأسد أن يبقى أو يرحل. قلنا ذلك في شكل ما فعلته أمريكا. لكنني سأقول لكم إنه عقبة كبيرة في محاولة المضي قدما وإيران عقبة كبيرة في محاولة التحرك للأمام."

وقالت هالي "هذا واحد من تلك المواقف حيث يمكن بالتأكيد للولايات المتحدة وروسيا الحديث بشأنها وقول ‘حسنا كيف يمكننا التوصل إلى حل أفضل‘. لكن قضية الأسد ستظل قائمة."

وتجري حاليا محادثات تقودها الأمم المتحدة في جنيف. وقالت هالي إن الوسيط الدولي ستافان دي ميستورا يرغب "بشدة" في أن تكون الولايات المتحدة جزءا من التوصل إلى حل للصراع في سوريا.

وأضافت "حين يكون هناك زعيم مستعد للذهاب إلى حد استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه فعليك أن تتساءل عما إذا كان هذا شخص يمكن حتى العمل معه."

وقالت "إذا لم تكن سوريا مستقرة فلن تكون المنطقة مستقرة وسيزداد الوضع سوءا. إنها (مصدر) تهديد دولي في الوقت الحالي وعلينا أن نجد حلا لذلك."