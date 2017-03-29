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سياسة

إسرائيل: حماس طورت صاروخا خطيرا

يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة
يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحماس في قطاع غزة
29/3/2017

قالت إسرائيل إن حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، طوّرت مؤخرا صاروخا خطيرا بإمكانه حمل كمية كبيرة من المتفجرات.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، :" لقد طورت حركة حماس مؤخرا صاروخا جديدا، قادرا على حمل كمية كبيرة من المتفجرات وهي تمتلك الآن العشرات منه".

وأضافت:" الصاروخ هو قصير المدى، ويمكن أن يكون له تأثير كبير في الجولة القادمة من القتال".

وتابعت:" سيكون تأثير هذا الصاروخ أساسا على منطقة غلاف غزة (المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع)، وهو يختلف بالكامل عن أي سلاح عرفناه في الماضي، سيما ما يتعلق بقدرته على حمل كمية كبيرة من المتفجرات".

 

ولفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الصاروخ الجديد ليس مشابها لأي صاروخ آخر قصير المدى، بما في ذلك قذائف الهاون.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في الأشهر الماضية، أنها رصدت عدة تجارب قامت بها "حماس" بإطلاق صواريخ باتجاه البحر.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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