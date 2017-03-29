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سياسة

أمير الكويت: الربيع العربي وهم أطاح بالأمن والاستقرار

29/3/2017

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن "الربيع العربي وهم أطاح بأمن واستقرار أشقاء لنا وعطل التنمية والبناء لديهم".

 

ودعا في كلمته أمام القمة العربية بالأردن إلى "استخلاص العبر مما حدث وإلى تصحيح العديد من المسارات … والعمل على تحصين المجتمعات وتماسك الجبهات الداخلية".

ودعا إلى أن تكون هذه القمة "بداية لتحديد مسار جديد، نعمل من خلاله على  التركيز على موضوعات محددة تمثل تشخيصا للمعوقات التي نواجهها ولندع بقية موضوعاتنا الاعتيادية للنظر فيها والتعامل معها عبر المستويات الوزارية".

وقال إن "المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا عن إيجاد حل للكارثة التي يعايشها الأشقاء في سوريا بكل أبعادها رغم نتائجها وإفرازاتها الخطيرة"، معتبرا أن "الجهود السياسية ما زالت متعثرة بسبب تضارب المصالح والمواقف المتصلبة".

وحول الوضع في اليمن، قال :"نعبر عن ألمنا الشديد لاستمرار معاناة الشعب اليمني الشقيق نتيجة عدم الانصياع للإرادة العربية والدولية التي وضعت أسس الحل السلمي".

وحث إيران على الالتزام بـ"الأسس المستقرة في العلاقات الدولية والقانون الدولي والتي أساسها احترام سيادة الدول والامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية لها واحترام متطلبات حسن الجوار، وأعرب في الوقت نفسه عن الأمل في التطلع "إلى استمرار المشاورات والحوار البناء بين دول المنطقة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها".

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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