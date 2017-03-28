وفاة أحمد كاثرادا ..رفيق مانديلا وأحد قادة الكفاح ضد الفصل العنصري

توفي أحمد كاثرادا أحد قادة الكفاح ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ورفيق نلسون مانديلا في سجنه في روبن آيلاند الثلاثاء عن 87 عاما.

كان أحمد كاثرادا، الذي ولد لأبوين من أصل هندي في إقليم ( نورث ويست ) قد انخرط في السياسات اليسارية في مرحلة مبكرة من عمره، وأصبح أحد رموز الكفاح ضد الفصل العنصري.

وكان كاثرادا من قادة الصف الأول التاريخيين للمؤتمر الوطني الأفريقي وأصبح نائبا ومستشارا للرئيس مانديلا خلال ولايته الوحيدة على جنوب أفريقيا (1994-1999).

في عام 1964 صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة والأشغال الشاقة بجانب نيلسون مانديلا وآخرين بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

وأمضى كاثرادا 26 عاما في السجن، بينهم 18 عاما في سجن روبين أيلاند قبالة كيب تاون.

وتم نقله لسجن بولسمور عام 1982 وتم الإفراج عنه عام 1989، قبل خمسة أعوام من تولى مانديلا رئاسة جنوب أفريقيا.

اشتهر أحمد كاثرادا في نهاية ثمانينيات القرن الماضي خلال المفاوضات بين المؤتمر الوطني الأفريقي ونظام البيض، التي أدت مطلع التسعينات لسقوط نظام الفصل العنصري وإلى أول انتخابات حرة في البلاد في 1994.

وكان كاثرادا قد كتب خطابا مفتوحا في بريل / نيسان 2016 للرئيس جاكوب زوما، طالبه فيه بالاستقالة عقب الكشف عن استخدامه أموال دافعي الضرائب في تجديد منزله الريفي.

ووصف الكثيرون أحمد كاثرادا " بالرجل الإنسان المتواضع".