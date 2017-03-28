مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: أيام انتقاد إسرائيل انتهت

قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، إن أيام انتقاد إسرائيل في الأمم المتحدة انتهت.

وأضاف هالي أمام المؤتمر السنوي للجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية "ايباك" وهي اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية، والمنعقد حاليا في واشنطن، أن السلطة الفلسطينية لن يكون لها أي وضع بالأمم المتحدة قبل أن تتعامل جيدا مع إسرائيل.

ووصفت المندوبة الأمريكية تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (إسكوا) عن الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري بـ "السخيف".

وقالت هالي:" قمنا بالاتصال بالأمين العام للأمم المتحدة وطلبنا سحب التقرير ولن نتخلى عن إسرائيل حليفنا في الشرق الأوسط".