شاهد: ضربات جوية عراقية لأهداف "تنظيم الدولة" غرب الموصل

نشرت وزارة الدفاع العراقية فيديو الثلاثاء يظهر لقطات لضربات جوية ضد أهداف لـ "تنظيم الدولة" في الشطر الغربي من الموصل.

ولم تؤكد الوزارة موعد تنفيذ الضربات الجوية.

وفي بيان تزامن مع صدور الفيديو قالت الوزارة إن الضربات الجوية ألحقت خسائر فادحة بمقاتلي ومعدات التنظيم.

ووصف البيان الضربات بأنها كانت ناجحة ومؤثرة.

وتتركز المعركة، المستمرة منذ ستة أشهر، الآن على المدينة القديمة مع تحرك القوات صوب جامع النوري الذي أعلن منه زعيم "تنظيم الدولة" أبو بكر البغدادي توليه الخلافة قبل ثلاثة أعوام بعد سيطرة التنظيم على أراض في العراق وسوريا.

ويفر آلاف المدنيين من القتال والقصف والضربات الجوية ولكن ما يصل إلى نصف مليون شخص قد يكونون محاصرين داخل المدينة.

ويقول السكان الفارون إن عناصر التنظيم استخدموهم كدروع بشرية في منازلهم.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إنه منذ بدء الحملة العسكرية في غرب الموصل في 19 فبراير /شباط ذكرت تقارير غير مؤكدة أن نحو 700 مدني لقوا حتفهم في ضربات جوية للحكومة وقوات التحالف أو في هجمات لـ "تنظيم الدولة".

وقالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إن عدد القتلى المدنيين المرتفع يشير إلى أن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة فشلت في اتخاذ الاحتياطات الكافية في الموصل للحيلولة دون سقوط قتلى بين المدنيين.