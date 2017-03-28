شاهد: صور مؤثرة لفرار أسر من سيول عارمة في بيرو

أظهرت لقطات مصورة في بيرو مشاهد مأساوية لأسر تفر من السيول العارمة التي ضربت البلاد وأدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصا ونزوح آلاف الأشخاص.

ووفقا لبيانات رسمية فقد تسببت الفيضانات والسيول في تدمير نحو 7500 كيلومتر من الطرق و509 جسرا، كما دمرت المحاصيل الزراعية في مناطق شاسعة من البلاد.

ودفع حجم الدمار غير المسبوق الرئيس البيروفي بيدرو بابلو كوكزينسكي إلى جعل إعادة إنشاء الطرق أولوية، واصفا الطرق السريعة بأنها بمثابة "الأكسجين للبلاد".

ونشرت وزارة النقل في بيرو العديد من طواقم الإنشاءات لإصلاح أو نصب جسور مؤقتة في المواقع التي غمرتها السيول، وذلك لمساعدة سائقي السيارات والمسافرين الذين علقوا في الطرق بسبب السيول والفيضانات.

وتشهد بيرو منذ أيام موسما غير مسبوق من الأمطار بعدما أدى الارتفاع المفاجئ وغير الطبيعي لدرجات حرارة مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل بيرو إلى هطول أمطار تعد الأكثر تدميرا منذ عقود في مؤشر محتمل على نمط عالمي لظاهرة النينو هذا العام.