شاهد: "تنظيم الدولة" ينشر فيديو لسد الطبقة بسوريا

نشرت وكالة أعماق للأنباء التابعة لـ "تنظيم الدولة" فيديو على الإنترنت أظهر عددا من اللقطات الجوية لسد الطبقة الكهرمائي الذي تقاتل قوات سورية من أجل استعادته من التنظيم.

وأعلنت قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة أنها لا ترى خطرا وشيكا على سد الطبقة الكهرمائي الذي تعمل قوات سوريا الديمقراطية على استعادته من التنظيم إلا إذا خطط عناصر التنظيم لتفجيره.

وجاء هذا التصريح بعد تحذير مسؤول حكومي سوري رفيع الأحد، من أن الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة وتستهدف "تنظيم الدولة" ألحقت أضرارا بالفعل بالسد مشيرا إلى تزايد خطر حدوث فيضان وانهيار كارثيين.

وقال "تنظيم الدولة" الأحد، إن أنظمة التحكم في السد لا تعمل بشكل سليم وهي معرضة للانهيار.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة أنها أوقفت مؤقتا العمليات العسكرية قرب سد الطبقة على نهر الفرات للسماح بتنفيذ أعمال هندسية في السد.

وقالت متحدثة باسم قوات سوريا الديمقراطية إنه ستتم استعادة السد بالكامل في غضون أيام بعد سيطرة مقاتليها على مدخله الشمالي الأسبوع الماضي.

وتقع مدينة الرقة على بعد نحو 40 كيلومترا في اتجاه مصب نهر الفرات إلى الشرق.