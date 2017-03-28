شاهد: إعصار قوي يقتلع الأشجار وأسقف المنازل في أستراليا

بدأ الاعصار ديبي الثلاثاء باجتياح شمال شرق أستراليا ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية استبقتها السلطات بإجلاء آلاف السكان من المناطق المهددة بالخطر.

وجرى رفع درجة شدة الإعصار ديبي إلى مستوى عاصفة من الفئة الرابعة، وهو أقل بدرجة واحدة فقط من مستوى سرعة الرياح الأكثر خطورة على الإطلاق، وحذرت السلطات من أن الإعصار قد يبلغ المستوى الخامس وقت وصوله إلى اليابسة وضربت رياح تزيد سرعتها عن 220 كيلومترا في الساعة منتجعات في جزر ويتصندايز، حيث انتظر السياح انتهاء العاصفة في غرفهم بالفنادق.

وقال ستيف جولشيفسكي نائب مفتش شرطة ولاية كوينزلاند "وصلتنا بالفعل بعض التقارير عن أن أسقف بعض المنازل بدأت في الانفصال، بما في ذلك أسقف بعض منشآتنا في ويتصندايز."

وقامت السلطات بتخزين الطعام والوقود ووضع الجيش في حالة تأهب للتعامل مع العواقب، ومع هذا، فقد انتظرت أيضا أطقم الاستجابة للطوارئ انتهاء العاصفة، فيما أدت الرياح القوية إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف شخص.

ومن المتوقع انقطاع الكهرباء عن عدد أكبر من الأشخاص مع تقدم العاصفة ببطء في مناطق مأهولة.

ورغم أن العاصفة كانت تتحرك بمعدل أبطأ مما كان متوقعا من قبل، فهي تظل أقوى عاصفة تضرب ولاية كوينزلاند الاستوائية منذ أن دمر الإعصار ياسي منازل ومحاصيل ومنتجعات سياحية عام 2011.

وحثت السلطات الآلاف في المناطق المنخفضة المهددة بارتفاع المدّ ورياح قد تصل سرعتها إلى 300 كيلومتر في الساعة على مغادرة منازلهم، فيما يعد أكبر عملية إجلاء تشهدها استراليا منذ أن دمر الإعصار تراسي مدينة داروين في شمال البلاد في عام 1974.

وأنحت الشرطة باللائمة على الأحوال الجوية السيئة المصاحبة للعاصفة في حادث مروري وقع يوم الاثنين قُتلت فيه سائحة عمرها 31 عاما.

وأُغلقت الموانئ في أبوت بوينت وماكاي وهاي بوينت وأغلق مطار تاونزفيل وألغت شركات كوانتاس وغيت ستار وريكس وفرجين أستراليا العديد من رحلاتها الجوية من أو إلى المنطقة.

وأوقفت شركتا ( بي.إتش.بي بيليتون وجلينكور ) العمل في مناجم للفحم تقع في مسار العاصفة.