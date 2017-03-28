اعتقال شاب يحمل سكينا حاول دخول البرلمان التونسي

قالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات الأمن اعتقلت الثلاثاء، شابا يحمل سكينا كان يريد دخول مقر البرلمان بالعاصمة تونس.

وقال مسؤول في البرلمان في وقت سابق إن قوات الأمن اعتقلت الشاب عند نقطة تفتيش إلكترونية بينما كان يتأهب لدخول مبني البرلمان.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه تم ضبط الشاب وبحوزته سكين متوسط الحجم أثناء تفتيشه عند بوابة مجلس نواب الشعب.

وأضافت الوزارة أن الشاب قال "إنه يحملها للدفاع عن نفسه بعد أن تعرض سابقا إلى عملية سلب حسب زعمه".

وقررت النيابة العامة فتح محضر بتهمة "حمل سلاح أبيض دون رخصة" .

ونقل راديو شمس إف.إم عن النائبة زينب البراهمي قولها إن الشاب كان بين مجموعة طلبة حاولوا حضور الجلسات العامة في البرلمان.

وقوات الأمن التونسية في حالة تأهب قصوى منذ هجوم استهدف متحف باردو قبل عامين وقتل فيه عدد من السياح الأجانب بعد أن فتح متطرفان النار عليهم.

ومتحف باردو ملاصق لمقر البرلمان.