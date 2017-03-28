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سياسة|الولايات المتحدة

اعتقال رجل بعد هجوم على مسجد في مدينة أمريكية

هجوم على مسجد في فورت كولينز بكولورادو
هجوم على مسجد في فورت كولينز بكولورادو
28/3/2017

اعتقلت شرطة كولورادو رجلا يشتبه بأنه ألقى نسخة من الكتاب المقدس داخل مسجد بعد أن حطم نوافذ وبابا زجاجيا بالمركز الإسلامي الذي يضم المسجد.

وقالت إدارة شرطة فورت كولينز في بيان الاثنين إنها احتجزت جوزيف جياكوينتو (35 عاما) ووجهت إليه تهمة ارتكاب أفعال إجرامية والتعدي على ممتلكات وارتكاب جريمة بدافع التحامل في مركز فورت كولينز الإسلامي الأحد.

وقال جون هوتو قائد الشرطة إن الواقعة تركت "أثرا قويا جدا" بين مسلمي المدينة.

وأضاف هوتو في بيان "لن نتهاون مع أفعال الكراهية في مجتمعنا وأتمنى أن يبعث هذا الاعتقال برسالة قوية وواضحة".

وأضاف "صحيح أنه يمكن إصلاح المبنى لكن هذه الواقعة أحدثت جرحا غائرا لن يندمل بسهولة."

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلا يركل بابا خارجيا في المركز نحو الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي الأحد.

وقالت الشرطة إنه قلب المقاعد وكسر نوافذ وألقى نسخة من الكتاب المقدس داخل المبنى.

ودعا مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ومقره واشنطن إلى تحقيق اتحادي في الواقعة باعتبارها جريمة كراهية.

وقال متحدث باسم المجلس في بيان "نظرا لاستخدام نسخة من الكتاب المقدس في الاعتداء فإننا نحث الولاية وسلطات إنفاذ القانون الاتحادية على التحقيق في احتمال وجود دافع التحامل وراء هذا الهجوم على دار للعبادة."

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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