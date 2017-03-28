أبرز الموضوعات المتوقعة على جدول أعمال القمة العربية

يصل الزعماء العرب إلى الأردن لحضور قمة الأربعاء إذ يسعون خلالها لإيجاد أساس مشترك لإعادة التأكيد على التزامهم بإقامة دولة فلسطينية.

وهو الهدف القديم الذي أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشكوك بشأنه الشهر الماضي.

ويتوقع المسؤولون الأردنيون أن تكون المشاركة في اجتماع البحر الميت أكبر من قمم عربية عقدت في الآونة الأخيرة.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في العاصمة عمان وتمركزت المركبات المدرعة في التقاطعات المرورية مع وصول القادة جوا.

ويأمل الزعماء العرب في تسوية خلافاتهم بشأن الدور الإقليمي لإيران أو الحربين في سوريا واليمن، مع اتحادهم في دعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي "نحن حريصون على أن يكون الإجماع العربي متواجد حول الملف الفلسطيني من أجل أن ينعكس بكل وضوح في مناقشة الدول العربية وقادتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأشار المالكي إلى أن الولايات المتحدة ستوفد مبعوثا إلى القمة.

وكان الرئيس الأمريكي ترمب قد تعهد قبل توليه السلطة في يناير/كانون الثاني بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يعارضه العرب بشدة باعتبار ذلك اعترافا بالسيادة الإسرائيلية على القدس.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية العربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم تلق اعترافا دوليا، عاصمة لدولة مستقبلية لهم تشمل الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية متوقفة منذ 2014.

وخلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشهر الماضي، أوضح ترمب أيضا أنه منفتح على حل للصراع يقوم على دولة واحدة.

ويمثل ذلك مشكلة كبيرة لكلا الجانبين، إذ سيعني إما نظامين لشعبين، وهو ما سيعتبره الفلسطينيون فصلا عنصريا واحتلالا أبديا، أو حقوقا متساوية للجميع، وهو ما سيقوض شخصية إسرائيل اليهودية.

وسيلتقي الملوك والأمراء والرؤساء العرب المشاركون في قمة البحر الميت على بعد بضعة كيلومترات من الضفة الغربية وحيث يمكن رؤية المستوطنات الإسرائيلية بالعين المجردة.

ومن المقرر أن يلتقي كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله بترمب قريبا.

ويطالب مشروع قرار بشأن القدس "الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن (نقل السفارات إلى القدس) والتصدي له بفاعلية".

ولم يذكر المشروع الولايات المتحدة بالاسم.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "نتفق على مركزية القضية الفلسطينية وعلى أن رفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين متطلب أساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

خلافات بشأن إيران وحربي اليمن وسوريا

ويرى مراقبون أن ثمة خلاف بين الدول العربية يتعلق بالدور الإقليمي لإيران، وهي حليف لسوريا والعراق وجماعة حزب الله الشيعية المهيمنة في لبنان، بينما تعتبرها السعودية وبعض الدول السنية الأخرى خصما.

وقال الصفدي في اجتماع مع نظرائه من وزراء الخارجية قبيل القمة "نجتمع في زمن عربي صعب تسوده الأزمات والصراعات التي تحرم منطقتنا الأمن والاستقرار اللذين تحتاجهما لتلبية حقوق شعوبنا في التنمية والتعليم والعمل والأمل".

وقل مسؤول أردني "من المتوقع أن يشمل البيان الختامي للقمة إدانة لإيران لما وصفه بالتدخل في الشؤون الداخلية للعرب ومطالبتها بالتوقف عن استخدام القوة أو التهديد".

وتنفي إيران تدخلات من هذا القبيل.

واتخذ اجتماع قمة لمنظمة التعاون الإسلامية نهجا مماثلا في هذا الصدد في بيانه الختامي العام الماضي.

وقال الخبير الأمني العراقي مصطفى العاني "سينتج عن القمة العربية موقف موحد تجاه سياسة واشنطن في فلسطين. لكن ربما يختلفون بشأن جميع القضايا الأخرى لكني أعتقد أن هذه هي القضية الموحدة".