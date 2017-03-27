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سياسة|تركيا

20 ألف أسرة سورية مرشحة لنيل الجنسية التركية

جواز السفر التركي
جواز السفر التركي
26/3/2017

كشف نائب رئيس الوزراء التركي ويسي قايناق، عن تحديد نحو 20 ألف أسرة سورية للترشح لنيل الجنسية التركية.

وقال قايناق في برنامج تلفزيوني، اليوم الأحد، إنه "تم تحديد ما بين 20 و22 ألف أسرة، من بين أصحاب الكفاءات والمهن والحائزين على تصاريح عمل لمنحهم الجنسية".

وأضاف أن "إجمالي عدد المرشحين يتراوح بين 80 و85 ألف شخص".

وتابع، "الجنسية ستمنح بعد إجراء تحرٍ دقيق من قبل المؤسسات المعنية وأجهزة الأمن والمخابرات".

وشدد على أنه "لا يمكن التنبؤ حاليًا بعدد الذين سيحصلون على الجنسية من بين المرشحين لنيلها".

وحول  أعداد اللاجئين السوريين الذين عادوا لوطنهم، في ظل عملية "درع الفرات" التي أطلقتها تركيا لتطهير المنطقة الحدودية من العناصر الإرهابية، كشف قايناق،  أن "5 ألاف سوري عادوا إلى بلادهم من معبر أونجو بينار بولاية كيليس، منذ مطلع العام الحالي، بعد تحرير مدينة الباب من تنظيم داعش الإرهابي، بريف حلب".

كما أشار نائب رئيس الوزراء إلى "عودة 35 ألف سوري إلى منطقة جرابلس بريف حلب شمالي سوريا، بعد تطهيرها من داعش، حيث تتواصل عودة الأهالي إلى المنطقة مع عودة الاستقرار والخدمات إليها".

ودعا قايناق المجتمع الدولي إلى "تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

المصدر : الأناضول
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