نائب الرئيس الأمريكي: ترمب يدرس بجدية نقل السفارة إلى القدس

أحيا مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الحديث مجددا بشأن احتمال نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس من تل أبيب.

وقال بنس إن الرئيس دونالد ترمب يدرس الأمر بجدية.

وتحدث فريق ترمب مرارا إبان حملة انتخابات الرئاسة في 2016 عن نقل السفارة إلى القدس. لكن بحث المسألة المثيرة للخلافات تأجل فيما يبدو منذ أن تولى ترمب السلطة.

وقال بنس في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة ضغط أمريكية قوية موالية لإسرائيل، يوم الأحد "بعد عقود من الحديث عنه فقط.. يدرس رئيس الولايات المتحدة بجدية مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس."

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها الأبدية وغير القابلة للتقسيم وتريد أن تنقل جميع الدول سفاراتها إليها، برغم أن سياسيين إسرائيليين يدركون أيضا أن نقل السفارة الأمريكية هناك قد يثير اضطرابات.