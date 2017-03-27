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سياسة

مسؤول عسكري أمريكي: مقتل مدنيين في الموصل يشكل "مأساة رهيبة"

عشرات المدنيين قتلوا في غارة للتحالف الدولي على الموصل
عشرات المدنيين قتلوا في غارة للتحالف الدولي على الموصل
26/3/2017

اعتبر قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن مقتل عدد كبير من المدنيين في ضربات جوية في الموصل العراقية يشكل "مأساة رهيبة".

وقال الجنرال جو فوتل في بيان "نجري تحقيقا حول هذا الحادث لنحدد بالضبط ما حصل، ونواصل اتخاذ إجراءات استثنائية لتجنب ضرب المدنيين".

وأكدت قوات التحالف السبت أنها وجهت ضربات إلى القطاع الذي سقط فيه العدد الكبير من المدنيين في غرب الموصل.

وقال مسؤولون عراقيون وشهود عيان إن الضربات الجوية ضد الجهاديين خلال الأيام الماضية أدت إلى مقتل مدنيين يراوح عددهم العشرات بل المئات، غير أنه لم يكن ممكنا تأكيد المحصلة من مصدر مستقل.

وأضاف فوتل في بيانه أن "المعركة في الموصل صعبة" بسبب اختلاط مقاتلي تنظيم الدولة بالمدنيين.

وتابع إن القوات العراقية وقوات التحالف "اتخذت تدابير لتخفض بأكبر قدر ممكن معاناة" السكان.

وتمكن أكثر من مئتي ألف شخص من الفرار من غرب الموصل منذ شهر بحسب السلطات العراقية.

لكن نحو 600 ألف لا يزالون داخل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة وضمنها ثلثا المدينة القديمة، وفق الأمم المتحدة.

المصدر : مواقع فرنسية
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