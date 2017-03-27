شاهد: صورة روحاني مع شابتين تثير ضجة في إيران

أثارت مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني، صورة له بلباس رياضي إلى جانب فتاتين، في رحلة جبلية بمناسبة عيد النوروز، ضجة واسعة في البلاد.

فالرئيس الإيراني، شارك على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قبل يومين، بصورة له وإلى جانبه فتاتان شبه حاسرتي الرأس، خلال رحلة له في جبل بالقرب من العاصمة طهران.

صورة روحاني مع الشابتين

ولاقت الصورة اهتمامًا واسعًا لدى الشعب الإيراني، حيث علّق عليها أكثر من 17 ألف شخص.

ورأى بعض الإيرانيين، أن صورة روحاني تعارض قيم الجمهورية الإسلامية.

ويمثل النوروز أو النيروز، "بشرى الربيع"، و"بداية العام الجديد" و"عيد الطبيعة"، ويجري الاحتفال به في إيران والعراق وجمهوريات تركيا وجنوب القوقاز.