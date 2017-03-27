شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 7 من حراس الأقصى

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، سبعة من حراس المسجد الأقصى، بعد اعتراضهم على محاولة سلطات الاحتلال سرقة أحد أحجار المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح صحفي إن "توترا وقع بعد أن حاول أحد موظفي سلطة الآثار الإسرائيلية (حكومية) أخذ أحد أحجار المسجد"، مضيفة أن حراس المسجد تصدوا له ومنعوه من أخذ الحجر.

وتابعت أن الموظف في سلطة الآثار عاد لاحقا برفقة ضابط كبير من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وحاول الدخول إلى المصلى المرواني (أحد المصليات في الجهة الشرقية للسجد).

ولفتت دائرة الأوقاف الإسلامية إلى أنه تم منع الموظف في سلطة الآثار من دخول المصلى المرواني فتم اعتقال اثنين من حراس المسجد هما لؤي أبو السعد وسلمان أبو ميالة واقتيادهما إلى مركز للشرطة في بلدة القدس القديمة.

ونقل مراسل الجزيرة عن شهود عيان قولهم إن حارسيْ المسجد الأقصى تم اقتيادهما إلى مركز تحقيق "بيت إلياهو" الواقع داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وعقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية، اعتدت قوة من شرطة الاحتلال عند باب المجلس على الحارس حمزة نمر بعد مشادات كلامية تطورت إلى عراك بالأيدي، قبل أن يتم اعتقاله.

ولاحقا، تم استدعاء قوة شرطية أكبر اعتدت بالضرب على الشبان الفلسطينيين الذين وجدوا بالمكان، وطردتهم من محيط باب المجلس.

ووفق فراس الدبس من مكتب العلاقات العامة بالأوقاف، تم أيضا اعتقال الحارس عرفات نجيب، بينما أفرج عن حارس خامس هو عاهد جودة، ولم يفرج عن أي من الآخرين حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن سلطات الاحتلال اعتقلت اثنين آخرين من الحراس، ليصبح عدد المعتقلين من حراس الأقصى سبعة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، قد دانت في الأشهر الماضية التدخلات المستمرة من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية، بدعم من الشرطة الإسرائيلية، في شؤون المسجد.

وقد قيدت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير عمليات الترميم التي تقوم بها دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى.

وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية حيث تشير التقديرات الرسمية الفلسطينية إلى وجود 7 آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية.