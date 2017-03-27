السيسي يلتقي رئيس المؤتمر اليهودي العالمي.. تعرف على ما دار بينهما

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأحد) رونالد لاودر رئيس المؤتمر اليهودي العالمي.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء انفتاح مصر على التواصل مع كافة أطياف المجتمع الأمريكي، بهدف تعزيز جسور التواصل والتفاهم المشترك حول طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، وسبل التصدي لها.

وأضاف المتحدث أن لاودر أعرب عن تقديره لدور مصر المحوري كقوة استقرار وسلام في الشرق الأوسط، والجهد الكبير الذي تبذله في الحرب على الإرهاب ومواجهته على نحو حاسم، فضلاً عن جهود الإصلاح الاقتصادي المتواصلة التي تهدف لزيادة حجم الاقتصاد المصري وتحسين تنافسيته العالمية.

وأكد لاودر أن زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل، ولقاءه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تكتسب أهمية خاصة في تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودفعها نحو آفاق أرحب، وخاصة في ضوء ما يكتنف المنطقة من تحديات كبرى يأتي على رأسها خطر الإرهاب وانتشار الأزمات السياسية والأمنية في عدد من دول المنطقة.

وأوضح السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، حيث أكد السيسي حرص مصر على مواصلة الإسهام بشكل إيجابي في تهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل ونهائي يستند إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد السيسي على أن مصر تبذل أقصى الجهد لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة انطلاقاً من موقف ثابت بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والعمل على دعم مؤسساتها وتعزيز تماسكها، بما يحقق وحدتها وسلامة أراضيها، منوهاً إلى أهمية ذلك في محاصرة الإرهاب في المنطقة وإنهاء حالة الفراغ التي أتاحت تمدده خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أهمية قيام المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد في مواجهة الإرهاب واستئصال جذوره، مؤكداً أن مواجهة الإرهاب يجب ألا تقتصر على الجانب العسكري والأمني فحسب، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية، وكذا الأبعاد الثقافية بما تتضمنه من تجديد الخطاب الديني والارتقاء بجودة التعليم.