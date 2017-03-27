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سياسة

الخارجية الأمريكية تدين اعتقال عشرات المتظاهرين في موسكو

الشرطة الروسية اعتقلت حوالي 100 متظاهر
الشرطة الروسية اعتقلت حوالي 100 متظاهر
27/3/2017

دانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال "مئات المتظاهرين السلميين" في مسيرات ضد الفساد في روسيا، وفقا لما ذكرته صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالإنابة، في منشور على "فيسبوك"، "إن اعتقال متظاهرين سلميين ومراقبي حقوق الإنسان وصحفيين يعد إهانة للقيم الديمقراطية الأساسية".

وتابع تونر أن "الشعب الروسي، مثل الناس في كل مكان، يستحق حكومة تدعم سوقا مفتوحة للأفكار، وحكما شفافا وخاضعا للمساءلة، ومعاملة متساوية أمام القانون، والقدرة على ممارسة حقوقهم دون خوف من الانتقام".

واعتقل زعيم المعارضة الروسية اليكسي نافالني و100 من أنصاره على الأقل وسط موسكو الأحد أثناء مسيرة غير مصرح بها شارك فيها آلاف الأشخاص.

وأعربت الخارجية الأمريكية عن "انزعاجها" إزاء اعتقال نافالني ودعت روسيا إلى "الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين السلميين".

يذكر أن نافالنى (40 عاما) أعلن اعتزامه الترشح للرئاسة العام المقبل، لكن تأييد إدانته في تهم فساد مؤخرا قد يمنعه من الترشح.  

المصدر : الألمانية
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