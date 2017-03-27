إسرائيل تحث مواطنيها على مغادرة سيناء بسبب تهديدات أمنية

حثت إسرائيل مواطنيها (الاثنين) على مغادرة شبه جزيرة سيناء المصرية بشكل فوري، محذرة من وجود تهديد كبير يتعلق بشن هجمات بإيعاز من تنظيم الدولة أو جماعات أخرى.

وصدر هذا التحذير قبل عطلة عيد الفصح اليهودي التي يعبر خلالها آلاف الإسرائيليين الحدود البرية لزيارة منتجعات وشواطئ سيناء المطلة على البحر الأحمر.

وقالت مديرية مكافحة الإرهاب في إسرائيل إن التحذير الذي أصدرته من "المستوى الأول" ويتعلق "بتهديد ملموس كبير جدا".

وأضافت في تحذير مكتوب أنه "يجب على جميع الإسرائيليين الموجودين حاليا في سيناء العودة. ونحن ننصح بشدة أولئك الذين يريدون السفر إلى سيناء ألا يفعلوا ذلك".

وشن مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة هجمات على قوات الجيش والشرطة في سيناء خلال السنوات الماضية، تسببت في

وتشهد محافظة شمال سيناء بشكل متكرر هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "ولاية سيناء" التي أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة.