أردوغان ردا على لافتة تدعو لقتله: أجلي بيد الله

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة السويسرية بسبب لوحة مثيرة للجدل رفعها مشاركون في مظاهرة بالعاصمة السويسرية برن.

وكان عدة الاف قد تظاهروا أول أمس (السبت) في برن مطالبين بتحقيق السلام والحرية والديمقراطية في تركيا، وذلك قبل الاستفتاء المقرر على التعديلات الدستورية في نيسان/أبريل المقبل، وقد حملت جماعة يسارية متشددة لوحة تظهر مسدسا مصوبا نحو رأس أردوغان، وكُتِبَ بجانب الصورة عبارة " اقتلوا أردوغان بأسلحته".

وقال أردوغان اليوم (الاثنين) أمام أنصار له في منطقة بيوك جكمجة بالجزء الأوربي من مدينة إسطنبول:" أمام أعينكم يهددون رئيس دولة بشكل علني بالموت وأنتم لا تزالون تدعمونهم، عار عليكم".

وأضاف الرئيس التركي"لا يملك أحد إطالة أجلي أو إنهاءه سوى الله، فنحن بدأنا مسيرتنا اعتماداً على هذا النهج وسنستمر كذلك".

وأضاف الرئيس التركي:" الدولة السويسرية تحمي هؤلاء أيضا بشرطتها، حتى لا يتدخل أحد وحتى يتمكن كل واحد من أن ينفث كراهيته في هدوء، وكذلك الحال في هولندا وألمانيا وبلجيكا".

وكان الادعاء السويسري فتح التحقيق في واقعة اللوحة على أنها دعوة علنية لارتكاب جريمة أو عمل عنيف، كما بدأ الادعاء التركي أيضا خطوات قانونية في هذا الصدد.

واتهم أردوغان أوربا بدعم المنظمات الإرهابية وامتلاك "عقلية فاشية" وكانت العلاقات بين أردوغان وعدد من الدول الأوربية توترت في الفترة الأخيرة بسبب منع ساسة أتراك من المشاركة في فعاليات ترويجية في هذه الدول، لدعوة الأتراك المقيمين هناك إلى تأييد التعديلات الدستورية في تركيا.