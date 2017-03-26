وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى اغتيال إسماعيل هنية

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن من يريد سؤاله عن اغتيال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فليقم بذلك عند انتهاء ولايته وزيرا للدفاع

ووعد ليبرمان باغتيال هنية في تصريحات سابقة له.

وردا على سؤال المستوطنين له عن وعده باغتيال هنية، أجاب بأن يعودوا للحديث معه عند انقضاء فترته في وزارة الدفاع.

وأضاف ليبرمان أن الحكمة هي التصرف بمسؤولية وصرامة، فإسرائيل حسب قوله تدير سياسة جديدة ضد حماس بشكل مسؤول وصارم.

وكانت صحيفة معاريف نقلت عن ليبرمان في أبريل/نيسان الماضي مطالبته الحكومة والجيش بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن على إسماعيل هنية أن يحدد مكان قبره، على حد قوله.

وتولى ليبرمان منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في مايو/آيار الماضي.

واعتبرت حركة حماس أن اختيار ليبرمان يمثل مؤشرا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي.