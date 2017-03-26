البث الحي
سياسة|إسرائيل

وزير الدفاع الإسرائيلي يلمح إلى اغتيال إسماعيل هنية

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان - أرشيف
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان - أرشيف
26/3/2017

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إن من يريد سؤاله عن اغتيال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فليقم بذلك عند انتهاء ولايته وزيرا للدفاع

ووعد ليبرمان باغتيال هنية في تصريحات سابقة له.

وردا على سؤال المستوطنين له عن وعده باغتيال هنية، أجاب بأن يعودوا للحديث معه عند انقضاء فترته في وزارة الدفاع.

وأضاف ليبرمان أن الحكمة هي التصرف بمسؤولية وصرامة، فإسرائيل حسب قوله تدير سياسة جديدة ضد حماس بشكل مسؤول وصارم.

وكانت صحيفة معاريف نقلت عن ليبرمان في أبريل/نيسان الماضي مطالبته الحكومة والجيش بالعودة لسياسة الاغتيالات ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن على إسماعيل هنية أن يحدد مكان قبره، على حد قوله.

وتولى ليبرمان منصب وزير الدفاع الإسرائيلي في مايو/آيار الماضي.

واعتبرت حركة حماس أن اختيار ليبرمان يمثل مؤشرا على ازدياد حالة العنصرية والتطرف لدى الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)