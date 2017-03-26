"مازن فقهاء" وجه لإسرائيل صفعات قاتلة.. تعرف عليها

نشر موقع كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)-صورا للشهيد مازن فقهاء أثناء تدريبات عسكرية في قطاع غزة.

وجاء في الموقع أن الشهيد فقهاء وجّه صفعات قوية للاحتلال بعد خروجه من سجون السلطة.

وأوضح أن الشهيد فقهاء شارك في محاولة فك حصار جيش العدو عن الشهداء القادة القساميين (قيس عدوان، سائد عواد، محمد كميل، مجدي بلاسمة، أشرف دراغمة، منقذ صوافطة)، في معركة استمرت لأكثر من 7 ساعات.

وأضاف الموقع، بعد معركة جنين البطولية، أعاد الشهيد مازن برفقة الشهيد القائد نصر جرار بناء خلايا القسام في جنين بعد استشهاد عدد كبير منهم خلال المعركة.

حيث عمل القائد فقهاء على إعادة بناء الخلايا القسامية في طوباس، وتولت تلك الخلايا استهداف الجنود والمغتصبين الإسرائيليين في الأغوار.

وأسفرت تلك العمليات عن مقتل العديد من الجنود، إذ أشرف على عملية (مفرق بات) الاستشهادية على مقربة من مغتصبة (جيلو) بالقدس عام 2002م، والتي قُتل خلالها 19إسرائيليًا وجرح العشرات، ونفذها الاستشهادي القسامي محمد هزاع كايد الغول من مخيم الفارعة المحاذي لطوباس.

كما شارك في الإعداد لعملية "صفد" رداً على اغتيال الشيخ صلاح شحادة، والتي نفذها الاستشهادي القسامي جهاد حمادة من الأردن، والتي قتل فيها حوالي 15 جندياً إسرائيليًا وأصيب العشرات من الجنود وكان معظمهم من خبراء مفاعل ديمونا.

واتهم العدو القائد القسامي فقهاء، بالمسؤولية عن أسر الإسرائيليين الثلاثة بالخليل عام 2014م، وقيادة خلايا كتائب القسام العاملة في الضفة الغربية خلال انتفاضة القدس الحالية.

واعتقل الشهيد القائد مازن في 5/8/2002، بعد معركة استمرت لـ 6 ساعات، وبعدها بيومين اعتقل والده وشقيقه مدة 12 يوماً، وفي تلك الليلة تم زرع محيط المنزل بالديناميت وتفجيره بالكامل.

ومكث الشهيد مازن لمدة 40 يوم داخل العزل الانفرادي و90 يوماً في التحقيق وتعرض لجميع أنواع التعذيب حتى كان في بعض الأحيان يفقد الوعي، ولم يعترف بأي تهمة وجهت إليه، وحكم عليه بالسجن تسع مؤبدات وخمسين عاماً إضافية.

وُحرر الشهيد فقهاء من سجون الاحتلال الإسرائيلي في صفقة وفاء الأحرار عام 2011م وتزوج وأنجب طفلين.

واستشهد مازن فقهاء بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مسلحين مجهولين في منطقة تل الهوى (جنوب مدينة غزة).

وشيعت جماهير غفيرة جثمان فقهاء بعد ظهر (السبت) في مسيرة جابت شوارع غزة، بمشاركة كتائب القسام وعدد كبير من قادة الفصائل الفلسطينية.

وتزامنا مع تشييع الجنازة في غزة، انطلقت في طوباس بالضفة الغربية، مسقط رأس الشهيد فقهاء، مسيرة حاشدة دعا المشاركون فيها إلى الثأر لدم الشهيد، وحمّلوا الاحتلال المسؤولية عن هذه الجريمة.

وكان الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة أوضح أن الشهيد فقهاء تعرض لإطلاق نار مباشر في منطقة تل الهوى (جنوب المدينة)، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا عاجلا في الحادث.

ورجح شهود عيان أن سلاحا مزودا بكاتم صوت استخدم في الاغتيال.