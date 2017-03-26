شاهد: مواطنة مصرية تطالب بمحاكمة حرس السواحل بسبب مركب رشيد

انتقد مواطنون مصريون الأحكام الصادرة بحق المتهمين في غرق مركب مهاجرين غير نظاميين قبالة السواحل المصرية في سبتمبر الماضي، وحملوا السلطات المصرية وحرس السواحل مسؤولية غرق القارب.

وقضت محكمة في مدينة رشيد شمال البلاد بسجن 56 متهما لمدد تتراوح بين عامين و14 عاما في الحادث الذي وقع قبالة السواحل المصرية على البحر المتوسط العام الماضي.

وأودى الحادث بحياة أكثر من 200 شخص وكان من أسوأ حوادث غرق المهاجرين في البحر المتوسط.

واتهمت سيدة مصرية تدعى أم محمد، قريبة أحد المتهمين في القضية، حرس السواحل المصرية بالتقصير في حماية السواحل، ما أدى إلى خروج القارب إلى البحر.

وقالت أم محمد: "أنا عايزة أعرف.. المركب ده نازل من السما ولا معدي من على حكومة؟ معدي من على حكومة.. مجبتوش (حرس) السواحل دول ليه يتحبسوا زيهم ويتحاكموا زيهم.. احنا عاوزين (حرس) السواحل تتحاكم زيهم".

وقال مواطن آخر إن ابنه متهم في القضية رغم عدم وجود أي علاقة بالأمر. وأضاف أن أكثر من 50 شخصا من المتهمين في القضية لا علاقة لهم بها.

وكان نشطاء مصريون قد ألمحوا إلى مسؤولية قوات حرس الحدود بالجيش المصري عن غرق القارب بعدما قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان عقب الحادث إن قوات حرس الحدود "نجحت في إحباط محاولة هجرة غير شرعية" بمحافظة البحيرة.

وقال النشطاء إن ملاحقة قوات حرس الحدود للقارب ربما كانت من أسباب غرقه، بينما شكا أهالي من تقاعس قوات الجيش والجهات المعنية عن المساهمة في جهود الإنقاذ.