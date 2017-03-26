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سياسة

شاهد: انتشال 61 جثة من تحت أنقاض مبنى بالموصل

26/3/2017

أظهرت لقطات مصورة فرق دفاع مدني تنتشل جثث مدنيين من تحت أنقاض مبنى منهار في حي موصل الجديدة بمدينة الموصل.

وتشن القوات العراقية هجوما لطرد عناصر "تنظيم الدولية الإسلامية".

وقال الجيش العراقي (الأحد) إن 61 جثة انتُشلت من تحت أنقاض مبنى قام تنظيم الدولة الإسلامية بتلغيمه في غرب الموصل لكن لا يوجد ما يشير إلى أن غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة استهدفته.

واختلف البيان العسكري عن تقارير شهود عيان ومسؤولين محليين قالت إن ما يصل إلى 200 جثة انتُشلت من تحت أنقاض المبنى بعد غارة للتحالف الذي تقوده واشنطن ضد "تنظيم الدولة الإسلامية" الأسبوع الماضي استهدفت مقاتلين وعتادا للتنظيم في حي الجديدة.

ولا تزال ملابسات الواقعة التي حدثت في 17 من مارس/آذار غير واضحة وتفاصيلها يصعب التحقق منها فيما تقاتل القوات العراقية "تنظيم الدولة الإسلامية" للسيطرة على مناطق مكتظة بالسكان في الشطر الغربي من الموصل آخر معقل كبير "للتنظيم" في العراق.

وقال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعم القوات العراقية (السبت) إنه نفد ضربة على مقاتلين وعتاد لـ "تنظيم لدولة الإسلامية" في المنطقة التي تم الإبلاغ فيها عن سقوط قتلى لكنه لا يزال يحقق.

ولم يعط البيان أعدادا للضحايا ولا تفاصيل عن الأهداف.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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