شاهد: اعتقال العشرات في احتجاجات ضد بوتين

اعتقل العشرات خلال احتجاجات مناهضة للرئيس الروسي فلاديمير بويتن اليوم بمختلف أرجاء روسيا، وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.

وقال ألكسي نافالني زعيم المعارضة في روسيا على موقعه الإلكتروني إن أكثر من 80 بلدة ومدينة في مختلف أرجاء روسيا ستخرج في احتجاجات الأحد وإن السلطات لم تمنح تصاريح لغالبية المسيرات.

وقال الكرملين الجمعة الماضية إن خطط تنظيم احتجاج في وسط موسكو تعد استفزازا غير قانوني.

وفي مدينة فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد جرى اعتقال 30 محتجا على الأقل في مسيرة غير مصرح بها اجتذبت مئات الشبان في ميدان قرب محطة قطارات المدينة.

وبدأت الاعتقالات بعد أن حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الفساد يسرق مستقبلنا" و"رئيس الوزراء يجب أن يرد".

وتقدم المحتجون في مسيرة إلى مركز الشرطة المحلي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وخرج مئات في احتجاجات في مدينة يكاترينبرج في منطقة الأورال الصناعية.

وقال شهود إن أربعة أشخاص على الأقل يحملون لافتات اعتقلوا في ميدان العمل بالمدينة حيث احتشد محتجون من المعارضة وقوميون وأنصار لحزب روسيا الموحدة الموالي للكرملين.

وقالت الشرطة إن ما بين 500 و700 شخص احتشدوا في ميدان العمل لكنها لم تؤكد الاعتقالات.

وقال إيفان وهو طالب يبلغ من العمر 20 عاما طلب عدم نشر اسمه كاملا ( لرويترز) "الفساد يؤثر على الجميع الحرب على الفساد يمكن أن توحد الناس بصرف النظر عن قناعاتهم."