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سياسة|مصر

أهالي معتقلين بسجن مصري يستغيثون لإنقاذ ذويهم

عناصر ملثمة من الشرطة في برج مراقبة بسجن مصري - أرشيفية
عناصر ملثمة من الشرطة في برج مراقبة بسجن مصري - أرشيفية
26/3/2017

وجهت أسر عدد من معتقلي سجن مصري استغاثة للمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لإنقاذ ذويهم بسبب ما وصفوه بالتعذيب الممنهج على أيدي سلطات السجن.

وقال أهالي المعتقلين بسجن وادي النطرون ليمان ٤٤٠ صحراوي إن ذويهم المعتقلين في عنبر رقم 9 يتعرضون لسوء معاملة من مسؤولي السجن، وخصوصا رئيس مباحث السجن الضابط تامر الدسوقي.

وأوضح الأهالي في بيان أن الضابط الدسوقي قام بتجريد ذويهم من متعلقاتهم الشخصية وحرقها أمام أعينهم وحلق شعرهم وضربهم بالهراوات وسحلهم، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات منها ثلاثين في حالة خطيرة تم نقلهم إلى مستشفى السجن، بينما عوقب البعض بالحبس الانفرادي ونُقل آخرون إلى عنبر للجنائيين.

وقال الأهالي إن ذويهم المعتقلين حُرموا من الزيارة ومنعوا من التريض، ما دفع المعتقلين إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ ٢٢ مارس/آذار الجاري.

ويشكو أهالي المعتقلين المصريين ومنظمات حقوقية دولية ومحلية من أوضاع مزرية يعاني منها المعتقلون الذين يقدر حقوقيون أعدادهم بأكثر من 40 ألف شخص، تم اعتقالهم منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتوفي عشرات المعتقلين في السجون خلال السنوات الماضية بسبب الإهمال الطبي وسوء التغذية وتكدس الزنازين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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