البث الحي
سياسة|تركيا

أردوغان: أوربا أظهرت تحالفها الصليبي باجتماع قادتها في الفاتيكان

الرئيس التركي أردوغان يحيي أنصاره خلال حفل أقيم في إسطنبول
الرئيس التركي أردوغان يحيي أنصاره خلال حفل أقيم في إسطنبول
26/3/2017

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) إنّ "اجتماع قادة دول الاتحاد الأوربي في الفاتيكان بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس الاتحاد أظهر تحالفهم الصليبي".

واجتمع قادة دول الاتحاد الأوربي أمس (السبت) في العاصمة الإيطالية روما والفاتيكان بمناسبة الذكرى 60 لتوقيع اتفاقية "روما" التي تأسس بموجبها الاتحاد.

وتساءل أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بمنطقة "سنجق تبه" في إسطنبول "لماذا اجتمعتم في الفاتيكان ؟ ومنذ متى كان البابا عضوا في الاتحاد الأوربي؟".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوربي يرفض عضوية تركيا لكونها دولة مسلمة".

وانتقد أردوغان مواقف الأوربيين تجاه تركيا متهماً إياهم بدعم الإرهابيين وتوفير الأسلحة للعناصر الإرهابية الناشطة في المنطقة.

وفي هذا الصدد قال أردوغان "عليهم ألّا ينسوا بأنّ من يدخل الجحر مع الأفعى لن يسلم من لدغها، فالأسلحة التي يعطونها للإرهابيين سيأتي يوم وتُشهر في وجههم".

وتابع "إنّ غضب الأوربيين ليس لأننا انحرفنا عن الطريق الصحيح، وإنما لأننا لم نعد نأتمر بأمرهم ولم تعد ننصاع لمطالبهم".

وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل/نيسان المقبل، مشيراً إلى أنّ الانتقال إلى النظام الرئاسي سيزيل العديد من العقبات التي كانت تعترض تقدم تركيا وتطورها في كافة المجالات.

وأضاف أنه "مع النظام الجديد لن نشهد تشكيل الحكومات في غرف الفنادق، وبتعليمات من مالكي وسائل الإعلام كما كان في السابق، وكل شيء سيكون شفافاً، فالشعب هو الذي سيختار الحكومة ورئيس البلاد معاً".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)