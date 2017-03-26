أردوغان: أوربا أظهرت تحالفها الصليبي باجتماع قادتها في الفاتيكان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأحد) إنّ "اجتماع قادة دول الاتحاد الأوربي في الفاتيكان بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس الاتحاد أظهر تحالفهم الصليبي".

واجتمع قادة دول الاتحاد الأوربي أمس (السبت) في العاصمة الإيطالية روما والفاتيكان بمناسبة الذكرى 60 لتوقيع اتفاقية "روما" التي تأسس بموجبها الاتحاد.

وتساءل أردوغان في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بمنطقة "سنجق تبه" في إسطنبول "لماذا اجتمعتم في الفاتيكان ؟ ومنذ متى كان البابا عضوا في الاتحاد الأوربي؟".

وأشار إلى أن "الاتحاد الأوربي يرفض عضوية تركيا لكونها دولة مسلمة".

وانتقد أردوغان مواقف الأوربيين تجاه تركيا متهماً إياهم بدعم الإرهابيين وتوفير الأسلحة للعناصر الإرهابية الناشطة في المنطقة.

وفي هذا الصدد قال أردوغان "عليهم ألّا ينسوا بأنّ من يدخل الجحر مع الأفعى لن يسلم من لدغها، فالأسلحة التي يعطونها للإرهابيين سيأتي يوم وتُشهر في وجههم".

وتابع "إنّ غضب الأوربيين ليس لأننا انحرفنا عن الطريق الصحيح، وإنما لأننا لم نعد نأتمر بأمرهم ولم تعد ننصاع لمطالبهم".

وتطرق أردوغان خلال حديثه إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل/نيسان المقبل، مشيراً إلى أنّ الانتقال إلى النظام الرئاسي سيزيل العديد من العقبات التي كانت تعترض تقدم تركيا وتطورها في كافة المجالات.

وأضاف أنه "مع النظام الجديد لن نشهد تشكيل الحكومات في غرف الفنادق، وبتعليمات من مالكي وسائل الإعلام كما كان في السابق، وكل شيء سيكون شفافاً، فالشعب هو الذي سيختار الحكومة ورئيس البلاد معاً".