في ذكرى تأسيسه الـ60.. مظاهرات مناصرة وأخرى مناهضة للاتحاد الأوربي

شهدت عواصم أوربية، اليوم السبت، مسيرات ومظاهرات بمناسبة حلول الذكرى الستين لإنشاء الاتحاد الأوربي.

وخرجت أعداد كبيرة من الأوربيين دعماً للاتحاد، فيما عبر آخرون عن استيائهم منه، مطالبين بإنهائه.

وغصت شوارع العاصمة البريطانية لندن بآلاف المتظاهرين المطالبين بالبقاء في الاتحاد، الذي تقف بلادهم على أعتاب مغادرته، بعد تصويت أغلبية البريطانيين لصالح ذلك، منتصف العام الماضي.

وفي العاصمة الإيطالية روما، التي استضافت قمة للزعماء الأوربيين لإحياء المناسبة، تظاهر عشرات البريطانيين دعماً للاتحاد، فيما احتشد مئات الإيطاليين رافعين شعارات تطالب بـ"إعادة روما للرومان"، في إشارة لرفضهم للاتحاد.

كما شهدت العاصمتين الألمانية برلين، والبولندية وارسو انقسامات مشابهة في شوارعها.

وشكلت معاهدة روما، التي وقعت في مثل هذا اليوم من عام 1957، نواة التكتل الاقتصادي الذي مهد لإنشاء السوق الأوربية المشتركة، والتي تحولت لاحقاً إلى الاتحاد الأوربي.