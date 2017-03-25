البث الحي
سياسة

شاهد: مسئولة عراقية تؤكد مقتل 500 مدني في الموصل

25/3/2017

كشفت رئيسة مجلس قضاء الموصل بسمة بسيم أن أكثر من 500 مدني قتلوا في القصف الجوي على أحد أحياء الشطر الغربي من مدينة الموصل قبل نحو أسبوع.

وأضافت بسمة، في تصريح لها من حي الموصل الجديدة الذي شهد المجزرة وبدا مهدما بالكامل جراء قصف الطائرات، أن ما حصل يكاد يكون أمرا مقصودا كونه لم يستهدف مقاتلي تنظيم الدولة  الذين لم يتجاوز عددهم ستة أشخاص قبل خروجهم من الحي.

وأعلن مصدر في دائرة الدفاع المدني بالموصل ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين منذ بدء الهجوم على تنظيم الدولة في الجانب الغربي من الموصل نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إلى أكثر من 3000 قتيل.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية إن "العمليات العسكرية الجارية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم الدولة خلفت أكثر من ثلاثة آلاف ضحية من المدنيين في غضون أقل من شهرين حيث بدأت عملية تحرير المحورين الجنوبي والغربي من الموصل".

وأضاف المصدر أن "مئات العوائل التي يقدر أعدادها بـ2070 مدنيا بينهم نساء وأطفال ومسنون، ما زالوا تحت الأنقاض في مناطق الموصل الجديدة والمشاهدة والعكيدات وباب الجديد والفاروق والمطاحن".

وأوضح "أنه لم يتم انتشال هذا العدد من الجثث.. بسبب وجود قناصي التنظيم وعدم تمكن فرق الدفاع المدني وآليات بلدية الموصل من رفع الأنقاض".

وتابع أن "معظم الأعداد المذكورة تعود لضحايا سقطوا أثناء عمليات قصف طائرات التحالف الدولي والعراقي والمدفعية الثقيلة للأحياء القديمة خلال الأيام الثلاثة الماضية".

وبين أن "معلومات وصلت إلى الدفاع المدني الأسبوع الماضي أشارت إلى وجود نحو 80 جثة في منطقة النبي شيت ما زالت تحت الأنقاض ونحو 40 عائلة ما زالت في منطقة وادي حجر أيضا" وأن ذويهم وأقرباءهم يطالبون بمعرفة مصيرهم ودفن من مات منهم.

وقال مسؤولون بالدفاع المدني العراقي وسكان إن عشرات السكان دفنوا تحت ركام مبان انهارت في مدينة الموصل بعد ضربة جوية ضد تنظيم الدولة تسببت في انفجار هائل الأسبوع الماضي، وإن رجال الإنقاذ لا يزالون ينتشلون الجثث.

وقال مسؤول في الدفاع المدني "أصابت ضربة جوية للتحالف شارعا سكنيا الجمعة الماضي ودمرت ما لا يقل عن 30 منزلا، أوقفنا عمليات الإنقاذ اليوم بسبب نقص المعدات الثقيلة والحفارات والشاحنات لنقل الحطام."

وعبرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تصاعد أعداد القتلى المدنيين مع دخول الحملة الرامية لطرد التنظيم من آخر معقل كبير له في العراق شهرها السادس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

تقرير: السعودية تسمح بعبور رحلات طيران إسرائيلية لأجوائها في طريقها لدبي

طائرة تابعة لشركة يسرائير الإسرائيلية (غيتي)

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"رفضا للتطبيع".. لوحات على المنازل في الكويت تحمل أرقامًا للمسافات إلى المسجد الأقصى

كويتيون يرقّمون منازلهم وفق بعدها عن المسجد الأقصى (مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)