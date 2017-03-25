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سياسة|فرنسا

شاهد: الشرطة الفرنسية تقتحم مسجدا وتطرد المصلين منه

25/3/2017

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام الشرطة الفرنسية مسجد "كيلشي لاغارين" في ضواحي العاصمة باريس.

ويظهر الفيديو الاعتداء على عدد من المصلين المحتجين أثناء وجودهم بداخله، وذلك بغرض إغلاقه بشكل نهائي من طرف البلدية.

واقتحمت الشرطة الفرنسية المسجد الأربعاء الماضي، لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء المكان، حصلت عليه بلدية باريس التي تريد تحويل المسجد إلى مكتبة.

وحسبما قالت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المسجد قد تم ترميمه من قبل رئيس البلدية السابق جيل كتوار، وتم تأجيره عام 2013 بمقتضى عقد إيجار لمدة قصيرة إلى اتحاد الجمعيات الإسلامية في كليشي، والذي كان يعتزم اقتناء العقار بشكل نهائي، إلا أن رئيس البلدية الحالي ريمي موزو المنتخب عام 2015، قرر تحويل المسجد إلى مكتبة واقترح على الجمعية مكانا آخر للصلاة، لكنه لم يتوافق مع معاييرها، بسبب مساحته التي لا تتسع لثلاثة آلاف من المصلين.

ومقابل رفض الجمعية إخلاء المكان، لجأت البلدية إلى استصدار أمر قضائي نهائي بالطرد صادر عن مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر
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