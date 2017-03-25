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سياسة|الأرجنتين

شاهد: الأرجنتين تحيي الذكرى 41 للانقلاب العسكري

24/3/2017

أحيا عشرات الآلاف في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس الجمعة الذكرى الحادية والأربعين للانقلاب العسكري والذي قاده الجنرال خورخي فيديلا عام 1976.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورا لضحايا الانقلاب والمفقودين الذين تعرضوا للاختفاء القسري خلال فترة الحكم العسكري الدموي، والتي استمرت سبع سنوات، مطالبين بالعدالة للضحايا وذويهم.

ونظمت مظاهرات مشابهة في مدن أخرى بمختلف أنحاء البلاد.

وكان قادة الانقلاب العسكري بزعامة فيديلا قد أطاح بالرئيسة إيزابيل بيرون في 24 مارس/آذار عام 1976.

وقامت سلطة الانقلاب خلال سنوات حكمها السبعة بعمليات قتل وإخفاء قسري واختطاف لآلاف الأشخاص من المعارضين السياسيين والاشتراكيين واتحادات العمال.

ويقول الناجون من حملات القمع الوحشية إن واحدا من بين أساليب النظام آنذاك إلقاء المعارضين من الطائرات في أحد الأنهار أو في المحيط الأطلنطي ليلقوا حتفهم غرقا.

ويقدر عدد المختفين قسريا خلال فترة الحكم العسكري بنحو 30 ألف شخص. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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