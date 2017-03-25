الاتفاق على ائتلاف من 6 أحزاب لتشكيل الحكومة المغربية

علمت الجزيرة أن المشاورات التي يقودها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية المكلف أفضت الى الاتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية تضم ستة أحزاب بينها الاتحاد الاشتراكي.

كما تضم الحكومة كلا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية علاوة على العدالة والتنمية.

ومن المرتقب الإعلان عن الحكومة الائتلافية الجديدة الليلة.

وأفادت مصادر مطلعة على سير المشاورات أن الاتحاد الاشتراكي سيحصل على حقيبة أو حقيبتين في الحكومة الجديدة.

وكان سعد الدين العثماني قد أجرى منذ تكليفه الأسبوع الماضي من قبل العاهل المغربي، جولة أولى من المشاورات مع عدد من الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل عبد الإله بنكيران في هذا المسعى لإصراره على استبعاد الاتحاد الاشتراكي.

وكان رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني أكد عزمه التسريع بتشكيل الحكومة، التي عُين رئيسا لها خلفا لعبد الإله بنكيران.

جاء ذلك في بيان لحزب العدالة والتنمية، تلاه سليمان العمراني، نائب الأمين العام للحزب، عقب اجتماع للأمانة العامة (أعلى هيئة تقريرية للحزب يرأسها عبد الإله بنكيران) بالمقر المركزي للحزب في الرباط.

وقال البيان إن العثماني، الذي يشغل رئيس المجلس الوطني للحزب "أكد عزمه التسريع بتشكيل الحكومة" واصفا الجولة الأولى من المشاورات التي جرت أول بـ "الإيجابية والبناءة".

وأكد البيان دعم الأمانة العامة للحزب "لرئيس الحكومة المعين في تدبيره للمفاوضات المقبلة من أجل تشكيل أغلبية تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة تحظى بثقة ودعم الملك وقادرة على مواصلة عمليات الإصلاح وتستجيب لتطلعات المواطنين".

وبلغ عدد الأحزاب التي عبرت حتى اليوم عن رغبتها في المشاركة في حكومة العثماني 6 أحزاب، إضافة إلى "العدالة والتنمية"، فيما حرص حزب الأصالة والمعاصرة على اصطفافه في المعارضة.

وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، العثماني بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لبنكيران (زعيم حزب العدالة والتنمية الذي تصدر انتخابات أكتوبر/تشرين أول الماضي)، الذي تعذر تشكيله الحكومة لمدة أكثر من 5 شهور.

وأخفقت مشاورات بنكيران لتشكيل الحكومة بسبب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، وهما مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها، بمشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو ما رفضه بنكيران.

وأصر بنكيران على الاقتصار على الأحزاب الأربعة التي تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.

ويحتاج تشكيل الحكومة في المغرب، إلى 198 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) وهو ما توفره الأحزاب الأربعة.

وينص الدستور المغربي على تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر آخر انتخابات برلمانية، لكنه لم يحدد مهلة زمنية لتشكيل الحكومة من قبل الشخص المكلف بذلك.