ضربة قوية لترمب.. سحب مشروعه للرعاية الصحية من الكونغرس

سحب زعماء الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي تشريعا يهدف لتعديل نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة من المناقشات اليوم الجمعة

بسبب عدم حشد أصوات كافية لدعمه برغم حملة مستميتة لحشد التأييد من جانب البيت الأبيض وحلفائه في الكونغرس فيما يشكل انتكاسة مدوية للرئيس دونالد ترمب.

كان زعماء الجمهوريين يعتزمون التصويت على التشريع، بعدما أوقف ترمب المفاوضات مع الجمهوريين الذين كانوا مترددين إزاء الخطة وأصدر إنذارا بالتصويت اليوم الجمعة لصالح التشريع أو ضده.

ولم يتضح ما إذا كان مشروع القانون قد يعاد طرحه في وقت آخر برغم أن ترمب أبلغ صحيفة واشنطن بوست قائلا "لقد سحبناه فحسب".

ووسط الفوضى بشأن التصويت التقى بول ريان رئيس مجلس النواب، الذي كان يدعم مشروع القانون، مع ترمب في البيت الأبيض قبل سحبه من قاعة المجلس بعد مناقشات استمرت ساعات.

ودون إقرار مشروع القانون بالكونغرس سيظل قانون الرعاية الصحية، الذي يعد إنجازا بارزا في السياسة الداخلية للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما والمعروف باسم أوباما كير الصادر في 2010، قائما برغم تعهدات الجمهوريين على مدى سبع سنوات بإلغائه.

كان إلغاء قانون أوباما كير وإصدار بديل له ضمن أولويات الحملة الانتخابية لترمب في 2016.