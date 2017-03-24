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سياسة|العراق

شاهد: مقتل ودفن عشرات تحت أنقاض مبان دمرتها غارة بالموصل

24/3/2017

دُفن عشرات السكان تحت ركام مبان انهارت في مدينة الموصل بعد ضربة جوية ضد تنظيم الدولة تسببت في انفجار كبير.

وقال مسؤولون بالدفاع المدني العراقي وسكان، الخميس إن عشرات السكان دفنوا تحت ركام مبان انهارت في مدينة الموصل بعد ضربة جوية ضد تنظيم الدولة تسببت في انفجار هائل الأسبوع الماضي وإن رجال الإنقاذ لا يزالون ينتشلون الجثث.

ولم يتضح سبب الانهيارات، لكن مشرعا محليا وسكان قالوا إن ضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تستهدف تنظيم الدولة ربما فجرت شاحنة محملة بالمتفجرات مما تسبب في تدمير مبان بمنطقة مكتظة بالسكان.

وقال العميد محمد الجواري مدير الدفاع المدني لصحفيين محليين إن فرق الإنقاذ تنتشل الجثث من تحت الأنقاض في حي الموصل الجديدة قرب مستشفى الرحمة وهو موقع قتال عنيف بين القوات العراقية والتنظيم.

وتباينت التقارير عن أعداد القتلى والجرحى المدنيين جراء الغارة الجوية التي نفذت الجمعة الماضية، لكن قناة الموصلية التلفزيونية نقلت عن الجواري قوله في بيان إن فرق الإنقاذ انتشلت حتى الآن 40 جثة من المباني المنهارة، وأكد للصحفيين أنه من الصعب جدا العثور على ناجين نظرا لأن المنطقة دمرت عن آخرها واصفا ما حدث بأنه كارثة كبرى.

ولم يذكر التحالف تفاصيل بشأن ضربة جوية محددة أو يعلق بشأن عملية جرت في الموصل الجديدة.

وقدر مسؤول عراقي عدد الضحايا الإجمالي بالعشرات، ويعتقد أنه لا تزال هناك جثث مدفونة تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقال مسؤول في الدفاع المدني "أصابت ضربة جوية للتحالف شارعا سكنيا الجمعة الماضي ودمرت ما لا يقل عن 30 منزلا، أوقفنا عمليات الإنقاذ اليوم بسبب نقص المعدات الثقيلة والحفارات والشاحنات لنقل الحطام."

 وقال المشرع المحلي فارس السنجاري إن الضربة الجوية التي نفذها التحالف استهدفت شاحنة ملغومة مما تسبب في انفجار هائل.

وعبر السنجاري عن استيائه قائلا "إنه لا يجوز قتل العشرات لمجرد تدمير شاحنة ملغومة متوقفة قرب المنازل".

وعبرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تصاعد أعداد القتلى المدنيين مع دخول الحملة الرامية لطرد التنظيم من آخر معقل كبير له في العراق شهرها السادس.

ويرد الجيش العراقي والتحالف بقيادة الولايات المتحدة بأسلحة ثقيلة وضربات جوية دعما لقوات على الأرض تتحرك في أزقة ضيقة بالمدينة القديمة في الموصل.

وتحدثت أسر هاربة من الموصل عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في ضربات جوية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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