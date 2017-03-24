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شاهد: العثور على جثث لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا

24/3/2017

قالت منظمة إغاثية إسبانية (الجمعة) إنها تخشى أن يكون مئات المهاجرين قد قتلوا قبالة السواحل الليبية بعد العثور على خمس جثث بالقرب من قاربين غرقا.

وقالت "لورا لانوزا" المتحدثة باسم منظمة "بروأكتيف أوبن أرمز"  إن سفينتهم كانت متوجهة شمالا إلى ميناء كاتانيا الإيطالي لتسليم جثث خمسة شباب عثر عليها في يوم سابق.

وقالت إن المنظمات غير الحكومية تواصل البحث عن ضحايا محتملين قبالة سواحل ليبيا.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها "قلقة بشكل عميق" من هذه التقارير.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بروأكتيف" إنهما تخشيان من أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير حيث تحمل قوارب المهاجرين عادة نحو 120 مهاجرا في كل قارب.

ونقلت المنظمة عن مصادر في منظمات غير حكومية أنه تم انتشال خمس جثث طافية لشباب على بعد 14 ميلا من السواحل الليبية بالقرب من قاربين فارغين شبه غارقين.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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