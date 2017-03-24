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سياسة

سويسرا تفتح تحقيقا في تجسس محتمل على الجالية التركية

وزير الخارجية التركي(يمين) يلتقي نظيره السويسري خلال زيارة لسويسرا
وزير الخارجية التركي(يمين) يلتقي نظيره السويسري خلال زيارة لسويسرا
24/3/2017

قال الادعاء الاتحادي في سويسرا الجمعة إنه فتح تحقيقا جنائيا في تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.

وأبلغ وزير الخارجية السويسري نظيره التركي الخميس بأن سويسرا "ستحقق بدقة" في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك قبل استفتاء 16 من أبريل/نيسان الذي قد يوسع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال المكتب في بيان "نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا." ولم يقدم البيان تفاصيل عن التحقيق الذي بدأ يوم 16 من مارس/آذار.

وتلتزم سويسرا منذ أسابيع الحياد فيما يتعلق بنزاع محتدم بين أنقرة ودول أوربية بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج للاستفتاء بين مواطنيهم المقيمين في أوربا.

واتهم الرئيس التركي ألمانيا وهولندا بالتصرف كالنازيين لقرار البلدين منع تجمعات انتخابية يشارك فيها وزراء أتراك وهي تصريحات قال البلدان إنها غير مقبولة.

ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعة زيورخ أواخر العام الماضي ومطلع 2017 بتصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.

واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها. وتشمل العقوبات في حال انتهاك القانون السجن لما يصل إلى ثلاثة أعوام أو الغرامات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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